Прохладно и дождливо будет в выходные в Нижнем Новгороде

Дождь будет идти в Нижнем Новгороде все выходные, 25−26 апреля. Таким прогнозом погоды поделился сервис Яндекс Погода.
В субботу, 25 апреля, температура воздуха в течение дня составит +6 градусов. Дождь будет идти всю первую половину дня и завершится лишь к вечеру.
В воскресенье, 26 апреля, непогода сохранится, однако будет теплее, чем днем ранее: воздух прогреется до +12 градусов.
Напомним, что в ближайшие дни и до начала мая в Нижнем Новгороде ожидаются затяжные дожди. По предварительным данным, за этот период может выпасть порядка 48 мм осадков — это очередное превышение нормы. И это с учетом того, что в апреле уже выпал 231% от месячной нормы осадков (95 мм осадков), когда как нормой для этого месяца считается выпадение 41 мм.
