Хабаровчанку обвиняют в попытке теракта на стратегических объектах города

В Хабаровске в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы края за попытку совершения террористического акта. После выбора цели преступления, женщина самостоятельно изучила изготовление зажигательных устройств и взрывчатых веществ в быту и привлекла двух жителей города к подготовке и совершению теракта, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.