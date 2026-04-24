Хабаровчанку обвиняют в попытке теракта на стратегических объектах города

В Хабаровске в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы края за попытку совершения террористического акта. После выбора цели преступления, женщина самостоятельно изучила изготовление зажигательных устройств и взрывчатых веществ в быту и привлекла двух жителей города к подготовке и совершению теракта, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
«Утверждено обвинительное заключение в отношении 59-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), ст. 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения, в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение и иное вовлечение лиц к совершению террористического акта)», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что женщина, являясь приверженкой террористического сообщества, покушалась на совершение террористического акта на стратегически значимых объектах г. Хабаровска.
Окончательно выбрав объект преступного посягательства для реализации своего преступного замысла, она прошла обучение по самостоятельному изготовлению в бытовых условиях самодельных зажигательных устройств, а также взрывчатого вещества, после чего склонила к совершению террористического акта 2 жителей города.
Противоправная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.
Обвиняемая свою вину на этапе предварительного следствия признала частично, утверждая, что не желала гибели военнослужащих.
Уголовное дело направлено в 1-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.