Эксперт рассказал о связи между состоянием зубов и работой мозга

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Крупномасштабное исследование, охватившее более 12,4 тысячи человек в возрасте от 50 до 75 лет, выявило статистически значимую связь между состоянием зубного ряда и работой мозга, сообщил основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев.
«Жевательная нагрузка при пережевывании пищи стимулирует приток крови к ключевым зонам мозга, таким как гиппокамп, который отвечает за формирование памяти, и префронтальная кора, которая регулирует внимание, планирование и принятие решений», — рассказал Кудаев изданию «Лента.ру».
По словам эксперта, потеря более шести зубов коррелирует со снижением скорости обработки информации на 15% по сравнению с людьми, сохранившими полный зубной ряд.
Врач также отметил, что воспалительные процессы в полости рта могут запускать системное воспаление, негативно влияющее на нейроны. А изменение рациона из‑за потери зубов, а именно переход на мягкую, обработанную пищу, снижает поступление нутриентов, важных для мозга.
«Связь между здоровьем полости рта и когнитивными функциями изучается не первый год. Ранее другие исследования подтвердили, что пациенты с болезнью Альцгеймера чаще имеют признаки пародонтита, хроническое воспаление десен связано с ускорением атрофии гиппокампа, а регулярная гигиена полости рта снижает риск когнитивных нарушений на 20−30%», — добавил Кудаев.