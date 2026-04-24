Бывший топ-менеджер Google сравнил нынешний ИИ с первой версией Windows

Искусственный интеллект (ИИ) находится в начале своего развития, но темпы его развития опережают привычный ритм инноваций. Об этом рассказал Радио РБК Мо Годат, египетский инженер-программист, предприниматель, бывший главный операционный директор Google X.
По словам Годата, с 2006 года работавшего над внедрением ИИ в бизнес-решения Google, устройства на базе ИИ уже могут решать сложные задачи, но для этого все еще требуются специалисты, инструмент «готов для гиков, но не готов для обычных людей». «Я бы сказал, что это примерно как первая версия Windows после эпохи DOS [дисковой операционной системы]», — пояснил он и добавил, что ИИ-модели будущего в сравнении с нынешними похожи на разницу между привычным компьютером и «суперкомпьютером».
В то же время ИИ, в отличие от компьютеров и операционных систем, развивается в разы быстрее. «До начала эпохи ИИ вычислительные мощности исторически удваивались каждые 18−24 месяца, это хорошо известная закономерность», — сказал Годат. Возможности же искусственного интеллекта сегодня удваиваются примерно каждые пять месяцев, но речь идет не о линейном приросте. Каждая инновация, утверждает он, привносит «больше новых возможностей, чем все, что было создано до этого момента».
По этой причине, считает предприниматель, можно говорить о создании ИИ, способного выполнять все когнитивные задачи в ближайшие два года. «Дальше мы неизбежно сталкиваемся со сверхинтеллектом», — озвучил он перспективы «опережения» ИИ человеческих способностей.
Такой скачок повлияет на рынок труда, уверен Годат. Постепенно исчезнут профессии, где не требуются высокая квалификация и выдающиеся когнитивные способности. Затем дело дойдет до профессий, «где ключевым ресурсом является интеллект в широком смысле», таких как юристы или врачи. Затем, в зависимости от темпов развития робототехники, в течение трех лет можно ожидать перемен и в профессиях, связанных с физическим трудом.
«Мы сопоставили сегодняшние возможности искусственного интеллекта с человеческим мозгом, и, поверьте, нет ничего, что ограничивало бы его потенциал. Рано или поздно мы создадим модель, которая превзойдет человека во всем, включая роль руководителя компании», — резюмировал предприниматель.
