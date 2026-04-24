25 апреля субботник в Красноярском крае: участники наведут порядок и выберут объекты для благоустройства

Завтра, 25 апреля, Красноярский край присоединится к Всероссийскому субботнику. Мероприятия по уборке территорий пройдут во всех муниципалитетах региона, где это позволит сделать погода. В этот день жители смогут не только поучаствовать в субботнике, но и повлиять на развитие своих населенных пунктов, проголосовав за объекты для будущего благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На улицах и в парках будут работать волонтёры в униформе. Они помогут желающим принять участие в голосовании прямо на месте при помощи планшетов, сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Красноярского края. Этот процесс займет буквально пару минут. В голосовании участвуют города и поселки Красноярского края с населением более 10 тысяч человек, включая Красноярск, Ачинск, Канск, Норильск, Минусинск, Дивногорск. Жителям предложены на выбор 83 общественные территории. Те из них, что наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены уже в следующем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Принять участие в голосовании могут все желающие жители региона старше 14 лет. Также голосование будет доступно онлайн на сайте до 12 июня.