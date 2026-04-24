Хозяйка алабая, покусавшего людей в Ужуре, говорит, что не выпускала собаку

Хозяйка алабая, напавшего на прохожих в Ужуре, Елена В., сообщила корреспонденту krsk.aif.ru, что не выпускала пса с территории двора и не знает, как он мог оказаться на улице.
«Когда это произошло, мы с детьми спали. Утром собака была в вольере и просто физически не могла попасть на улицу — у нас высокий забор. Я не знаю, как он вышел и что там было дальше. Я выбежала, когда мужчина его пытался держать — окно было на проветривании, поэтому я услышала шум из дома. Потом пёс меня уже не понимал. Поэтому я дала разрешение, позвонив в полицию, чтобы его застрелили», — рассказала женщина.
Елена утверждает, что ранее собака никогда не оставалась без присмотра: если муж выпускал его, то в ограде, под наблюдением. За территорией гуляли с питомцем поздно вечером на поляне перед лесом, когда людей там не встретишь: в наморднике, на поводке. Агрессивным, по словам женщины, животное не было. Прививки все поставлены по возрасту.
Жительница Ужура не исключает, что неизвестные могли выпустить пса специально с плохим умыслом. Однако так ли это было на самом деле, будут устанавливать правоохранители.
Напомним, алабай напал на 33-летнюю женщину, которая шла по одной из улиц частного сектора 11 апреля 2026. На помощь пострадавшей подоспел 65-летний мужчина, который тоже был покусан. Прибывший на место ЧП полицейский Артём Козлов обезвредил собаку при помощи табельного оружия. По факту нападения пса на людей возбуждено уголовное дело.