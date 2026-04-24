Заморозки до −3 градусов накроют Ростовскую область

Ночью и утром 25 и 26 апреля местами по Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −1 до −3 градусов. Такую же погоду зафиксировали в ночь на 24 апреля. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Из-за перепада температур возможны ЧС и происшествия, связанные с повреждением и гибелью сельхозкультур и возможным повреждением цветущих почек ранних косточковых культур.
Спасатели напоминают: при чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру «112», это единый номер вызова экстренных оперативных служб.
