Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заморозки до −3 градусов накроют Ростовскую область

Заморозки в Ростовской области сохранятся до 26 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Ночью и утром 25 и 26 апреля местами по Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −1 до −3 градусов. Такую же погоду зафиксировали в ночь на 24 апреля. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Из-за перепада температур возможны ЧС и происшествия, связанные с повреждением и гибелью сельхозкультур и возможным повреждением цветущих почек ранних косточковых культур.

Спасатели напоминают: при чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру «112», это единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.