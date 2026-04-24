Миф развенчан — ученый заявил, что алкоголь не выводит радиацию

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года во время испытаний на четвертом энергоблоке. Взрыв и пожар привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Загрязнение охватило более 200 тысяч квадратных километров, затронув территории Украины, Белоруссии и России.