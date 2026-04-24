Макрон назвал одобрение кредита Украине и принятие санкций «четким сигналом» РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа направила России «сильный сигнал», одобрив кредит Украине и приняв новый пакет санкций. Об этом в пятницу, 24 апреля, он написал в соцсети X.
По его словам, выделение средств Киеву демонстрирует готовность ЕС продолжать поддержку Украины.
— Я приветствую выделение кредита ЕС Украине, что является очень сильным сигналом и свидетельствует о нашей решимости и впредь поддерживать Украину. Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России, — написал он в блоге.
Макрон добавил, что Европа намерена и дальше придерживаться взятых обязательств и сохранять жесткую позицию по украинскому вопросу.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны ЕС утвердили 20-й пакет санкций против России, а также согласовали кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.
22 апреля Евросоюз и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении 600 миллионов евро Украине. Эти средства направят на сектора, которые обладают «важнейшим значением» для экономики и повседневной жизни Украины — дороги, железные дороги, электросети, а также энергоэффективность жилых домов и общественной инфраструктуры.