Эксперт: за недопуск работников газовой службы в квартиру предусмотрен штраф 5−10 тысяч рублей

Граждане России, которые не пускают газовщиков в квартиру для проверки оборудования, могут получить штраф. Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова в беседе с RT объяснила нюансы введенных в действие с 1 марта 2026 года правил проведения газового оборудования.
Гладкова пояснила, что о времени проверки граждан предупреждают заранее: газовая служба направляет владельцу жилья уведомление за 20 дней до проверки, а график таких проверок размещен на сайте организации.
«За три дня до визита направляется дополнительное напоминание. При этом жильцы имеют право один раз перенести дату визита, но не более чем на 30 дней», — заявила специалист.
Если жилец не обеспечил допуск специалистов, это считается нарушением. В таком случае газовая служба составит соответствующий акт, но штраф за разовый недопуск не назначается. Если владелец жилья не пускает в квартиру газовщиков два и более раза, ему могут отключить газ.
«Если жилец был дома, но сознательно отказался пустить специалистов, процедура фиксации также предполагает составление акта об отказе в допуске. В этом случае, помимо риска отключения газа после двух отказов, наступает административная ответственность по ст. 9.23 КоАП России. За отказ впустить специалиста для планового ТО предусмотрен штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Если же из-за такого отказа произошла авария или возникла угроза жизни людей, штраф для гражданина вырастает до 150 тыс. рублей», — заключила эксперт.