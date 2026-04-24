Православное 8 Марта? Когда День жён-мироносиц в 2026 году и что запрещено

Самая известная из них — Мария Магдалина. До встречи с Христом она страдала тяжёлым недугом — беснованием — и была исцелена им. После этого покаялась и последовала за Спасителем до конца. Именно ей первой явился воскресший Христос — и именно от неё пошло пасхальное приветствие «Христос воскресе!». Позднее она проповедовала в Малой Азии и Италии и была прославлена как равноапостольная.