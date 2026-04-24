Православное 8 Марта? Когда День жён-мироносиц в 2026 году и что запрещено

Апостолы разбежались. Пётр трижды отрёкся. Иуда предал. А они — пришли. Затемно, с сосудами мира, к запечатанному гробу, охраняемому стражей. Никто не позвал, никто не обещал безопасности. Просто — любовь, которая сильнее страха. Именно этим женщинам первым явился воскресший Иисус Христос.
Какого числа День жён-мироносиц в 2026 году?
День жён-мироносиц, или Неделя святых жён-мироносиц — переходящий праздник: он всегда приходится на второе воскресенье после Пасхи, или, по церковному счёту, на третью неделю по Пасхе. В 2026 году Пасха — 12 апреля, поэтому праздник жён-мироносиц выпадает на 26 апреля.
Помимо самих мироносиц, в этот день церковь чтит праведных Иосифа Аримафейского — богатого члена синедриона, который тайно был учеником Христа и добился у Пилата позволения снять тело с креста, — и Никодима, тоже тайного ученика, который принёс миро и алоэ для погребения.
В народе этот день называли Бабьим праздником, Бабьей яичницей, Бабьей братчиной, православным женским днём. Русские крестьяне считали, что в этот день все женщины — именинницы. Праздник отмечали исключительно женщины: без мужчин, сами готовили, сами гуляли.
Кто такие жёны-мироносицы?
Название праздника уходит корнями в евангельские события. Миро — это ароматическое масло, которым по древнееврейскому обычаю умащали тело умершего. Мироносицы — те, кто принёс это миро ко гробу Спасителя.
После распятия Иисуса Христа в пятницу наступила суббота — день покоя, когда иудейский закон запрещал совершать погребальные обряды. И тогда несколько преданных женщин решили прийти к пещере на рассвете первого дня после субботы, чтобы завершить обряд погребения. Они шли, не зная, что произошло. Они шли, потому что любили.
Когда апостол Пётр трижды отрёкся от Учителя, а остальные ученики разбежались от страха — женщины остались. Они стояли у Голгофы, провожали тело Христа до пещеры-гробницы, а на рассвете воскресенья пришли первыми — и именно им первым явился Воскресший Спаситель.
Православная традиция называет имена семи мироносиц: Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария и Сусанна. Но их было гораздо больше. Ещё при жизни Христа за ним следовала целая группа женщин — они принимали его в своих домах, заботились о ночлеге и пище, поддерживали апостолов материально.
Самая известная из них — Мария Магдалина. До встречи с Христом она страдала тяжёлым недугом — беснованием — и была исцелена им. После этого покаялась и последовала за Спасителем до конца. Именно ей первой явился воскресший Христос — и именно от неё пошло пасхальное приветствие «Христос воскресе!». Позднее она проповедовала в Малой Азии и Италии и была прославлена как равноапостольная.
Что нельзя делать в День жён-мироносиц 2026?
— Нельзя ссориться и обижать женщин. День посвящён женскому служению и любви. Конфликты и грубость в этот день — прямое противоречие смыслу праздника;
— Нельзя унывать и грустить. Неделя мироносиц — часть пасхального цикла, время радости. Уныние в пасхальные дни церковь считает особенно неуместным;
— Нельзя забывать о молитве ради суеты. Праздник, как и любое воскресенье, — прежде всего день храма и молитвы. Домашние дела лучше отложить или перенести;
— Нельзя оставлять женщин без внимания. По народной традиции, этот день — женский. Мужчинам полагается взять на себя заботу о доме и детях, дав женщинам отдохнуть и отпраздновать.
Что можно делать в День жён-мироносиц 2026?
— Собраться за праздничным столом. Традиционно — яичница и курятина, но в целом любая праздничная трапеза. Великий пост закончился ещё на Пасху, никаких ограничений в еде нет;
— Посетить богослужение. Особенно важно для женщин — прийти в храм, помолиться перед иконой жён-мироносиц, поставить свечу, причаститься;
— Помочь нуждающимся. Мироносицы служили Христу «имением своим» — своими средствами. Подражая им, в этот день принято жертвовать на добрые дела, помогать одиноким и больным.
Традиции и приметы на День жён-мироносиц 2026.
— «Бабья братчина» — женское застолье. Накануне праздника женщины обходили дворы, собирали продукты и договаривались, у кого гулять. Главные блюда — яичница и курятина. Мужчинам не позволялось не только участвовать в празднике, но даже помогать с приготовлением — резать курицу тоже должны были женщины.
— Обряд кумления. В некоторых регионах в этот день девушки выбирали себе «куму» — душевную подругу на год: обменивались подарками, завивали венки, клялись в дружбе;
— Поздравление женщин. Сегодня праздник жён-мироносиц называют православным аналогом Международного женского дня. Мужчины дарят женщинам подарки, цветы, говорят добрые слова. Разница в том, что здесь — не просто внимание к женщине, а признание её духовного подвига.
— Апрель в разгаре, природа уже проснулась. Солнечный день на Бабью яичницу предвещал хорошее лето и урожай;
— Женщина, первой увиденная утром, — к удаче. Старинная примета: если в день жён-мироносиц первым встречным на улице окажется женщина — день пройдёт благополучно. Мужчина — к хлопотам;
— Дождь на Бабью яичницу — к богатому урожаю овощей. Апрельский дождь на женский праздник крестьяне встречали без огорчения: он обещал хороший огородный год.