Студенты ТОГУ получат доступ к «живому учебнику» по биологии

На полях II Дальневосточного ветеринарного форума состоялось официальное закрепление партнерства зоосада «Приамурский» им. В. П. Сысоева с Тихоокеанским государственным университетом. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в торжественной обстановке и.о. директора зоосада Алексеем Путятиным и ректором ТОГУ Юрием Марфиным было подписано соглашение, открывающее горизонты для развития региональной науки и экологии.
Для зоосада и университета документ имеет немаловажное значение.
Студенты смогут приезжать в зоосад с волонтерскими миссиями, формировать экологические проекты. В рамках совместных исследований в области биологии студенты под руководством кураторов и научных сотрудников зоосада смогут изучать поведение и адаптацию животных в условиях неволи.
— Студенты нового профиля «Ветеринария» в ТОГУ получают редкую возможность учиться у лучших. Зоосад «Приамурский» — это живой учебник под открытым небом: здесь более 170 животных. Будущие ветеринары будут не просто наблюдать, а помогать врачам зоосада, готовить научные доклады на основе собственных наблюдений, а также писать курсовые и дипломные работы, — отметила специалист по связям с общественностью зоосада «Приамурский» Елена Журавлева.
Кроме того, студенты получат возможность реализовывать собственные инициативы по сохранению природного наследия Дальнего Востока: организовывать субботники в прилегающих природных зонах, проводить просветительские лекции в вузах и школах, а также разрабатывать цифровые инструменты для популяризации экологии Хабаровского края.