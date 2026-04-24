Травников призвал новосибирцев путешествовать по родному краю

В Новосибирской области активно развивается сельский туризм, и жителей приглашают в путешествия по родному краю. Ближайшая теплая и сухая погода отлично подходит для выходных на природе. Информация появилась в телеграм-канале главы Новосибирской области Андрея Травникова.
Регион делает ставку на агротуризм как на одно из стратегических направлений развития. Это помогает сохранять культурное наследие, поддерживать местных производителей и улучшать жизнь в сельской местности. Например, в деревне Юрт-Ора, где веками живут сибирские татары-чаты, туристы могут прикоснуться к истории, уходящей корнями в VIII век.
А в фермерском хозяйстве «Деревенька моя» в селе Чемское гостям предлагают рыбалку и прогулки на снегоходах. В Сузунском районе на пасеке в селе Битки работает гастротур «Медовое застолье по-сузунски».
Сейчас в области насчитывается 16 туристических маршрутов и 29 мест, которые стоит посетить. Среди них — Поклонный крест на месте разгрома войска хана Кучума, Михаило-Архангельский монастырь, усадьба «Лукоморье», село Чингис и Мраморное озеро. Глава региона призвал всех открывать для себя Сибирь как территорию настоящего гостеприимства, где природа, культура и отдых идут рука об руку.