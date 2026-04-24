Уже сегодня жители Хабаровского края смогут написать «Диктант Победы — 2026»

Сегодня состоится международная историческая акция «Диктант Победы». Масштабное тестирование на знание событий Великой Отечественной войны охватит десятки тысяч локаций по всей России и за рубежом. За прошедшие семь лет число участников выросло в 18 раз, что свидетельствует о растущей значимости этого события, сообщается на официальном сайте диктантпобеды.рф.
Организаторы подготовили более 36 тысяч площадок для очного участия. Кроме того, акция выйдет далеко за пределы страны — свои знания проверят жители более чем 75 стран мира, где откроется свыше 250 специализированных точек.
В этом году диктант отличается особой глубиной содержания. Центральной темой станут 130 лет со дня рождения маршала Георгия Жукова. Вопросы также будут посвящены другим выдающимся советским полководцам, значимым юбилейным датам 2026 года, а также, отдельным блоком, — событиям СВО.
Внушительные цифры говорят сами за себя. В 2025 году диктант написали 2,75 миллиона человек в 97 государствах, на 35,5 тысячах площадок. В текущем году их число превысило 36 тысяч. Задания будут выполняться в самых разнообразных условиях: на передовой, на Международной космической станции, на морских платформах, в арктических экспедициях, в аэропортах, на железнодорожных станциях и даже в салонах самолетов.
Мероприятие проводится на специализированных офлайн-площадках, а также в дистанционном формате на официальном портале акции: диктантпобеды.рф. Для онлайн‑участников тест откроется в 12:00 по московскому времени.
Победители федерального уровня получат приглашения на Парад Победы 9 мая. Школьники, успешно написавшие диктант, смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Сам проект «Диктант Победы» уже получил признание как лучший просветительский проект, удостоившись премии «Знание» в номинации «Народный выбор».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, в прошлом году среди награжденных оказалась 21-летняя жительница Хабаровского края, студентка Дальневосточного (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции РПА (Минюст России) Анастасия Иванова.