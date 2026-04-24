Уже сегодня жители Хабаровского края смогут написать «Диктант Победы — 2026»

Внушительные цифры говорят сами за себя. В 2025 году диктант написали 2,75 миллиона человек в 97 государствах, на 35,5 тысячах площадок. В текущем году их число превысило 36 тысяч. Задания будут выполняться в самых разнообразных условиях: на передовой, на Международной космической станции, на морских платформах, в арктических экспедициях, в аэропортах, на железнодорожных станциях и даже в салонах самолетов.