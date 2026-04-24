Без электричества останутся сотни людей: отключения света в Ростове на 24 апреля

Отключения света в Ростове на 24 апреля распространятся на десятки домов и затронут сотни людей в донской столице. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем, где в пятницу не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;
— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;
— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;
— переулок Клязьминский, 74−94;
— улица Белорусская, 90−106;
— улица Украинская, 109−125 и 88−104;
— улица Ленина, 83А, 83Б, 85/3, 89/4;
— улица Михаила Пуговкина;
— переулок Сорокина;
— улица Бушнова;
— улица Шолохова-Синявского;
— улица Балаева;
— улица Сурикова;
— улица Мусорского.
С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:
— улица Краеведческая, 14−62;
— улица Кржижановского, 347.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.