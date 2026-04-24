Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без электричества останутся сотни людей: отключения света в Ростове на 24 апреля

Энергетики сообщили адреса, где в пятницу в Ростове отключат свет.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 24 апреля распространятся на десятки домов и затронут сотни людей в донской столице. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Рассказываем, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;

— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;

— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;

— переулок Клязьминский, 74−94;

— улица Белорусская, 90−106;

— улица Украинская, 109−125 и 88−104;

— улица Ленина, 83А, 83Б, 85/3, 89/4;

— улица Михаила Пуговкина;

— переулок Сорокина;

— улица Бушнова;

— улица Шолохова-Синявского;

— улица Балаева;

— улица Сурикова;

— улица Мусорского.

С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:

— улица Краеведческая, 14−62;

— улица Кржижановского, 347.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.