Прокуратура отстояла свои требования по ремонту больницы Хабаровского края

КГБУЗ «Ульчская районная больница» в селе Богородское проведёт капитальный ремонт стационара.

Источник: Комсомольская правда

КГБУЗ «Ульчская районная больница» в селе Богородское проведёт капитальный ремонт стационара — этого удалось добиться благодаря вмешательству прокуратуры. Сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проверка, проведённая прокуратурой Ульчского района в медучреждении, выявила существенные недостатки в состоянии здания стационара. Установлено, что в цокольном этаже отсутствует покрытие пола, а кровля имеет повреждения.

С целью устранения нарушений прокурор Ульчского района обратился в районный суд с иском к больнице и краевому министерству здравоохранения. Суд первой инстанции отклонил требования. Однако после обжалования решения в вышестоящей инстанции Хабаровский краевой суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск в полном объёме.

Для реализации предписаний медучреждение провело аукцион на заключение контракта по капитальному ремонту кровли и цокольного этажа стационара. Сумма начальной цены контракта составила более 38 млн рублей.

Надзорное ведомство ведёт мониторинг процесса заключения и исполнения контракта, обеспечивая контроль за ходом ремонтных работ.

