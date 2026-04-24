После обнаружения кишечной палочки суд Казани на 60 суток закрыл кафе «ОстроWok»

Поводом для проверки стала кишечная инфекция, которую подхватили несколько посетителей кафе.

Источник: Комсомольская правда

Вахитовский районный суд Казани приостановил деятельность кафе «ОстроWok» на улице Гоголя. Ограничения введены сроком на 60 суток, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Поводом для проверки стала кишечная инфекция, которую подхватили несколько посетителей кафе. Специалисты выехали на место, взяли пробы готовых блюд и смывы с поверхностей.

Результаты показали, что в двух образцах еды и двух смывах найдены бактерии группы кишечной палочки. Это значит, что на кухне нарушали технологию приготовления, персонал не соблюдал гигиену, а посуду мыли недостаточно хорошо.

Кроме того, проверяющие нашли и другие нарушения. В кафе не было необходимого разделения на цеха, не хватало оборудования. Некоторые сотрудники работали без медосмотров и прививок. Для мытья рук персонала даже не установили отдельные раковины.

В помещении не оказалось бактерицидных ламп для очистки воздуха. Уборку проводили плохо, в цехах было грязно. Продукты на кухне хранились без маркировки, а сырье завозили через тот же вход, где ходят посетители.