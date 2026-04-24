После обнаружения кишечной палочки суд Казани на 60 суток закрыл кафе «ОстроWok»

Вахитовский районный суд Казани приостановил деятельность кафе «ОстроWok» на улице Гоголя. Ограничения введены сроком на 60 суток, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
Поводом для проверки стала кишечная инфекция, которую подхватили несколько посетителей кафе. Специалисты выехали на место, взяли пробы готовых блюд и смывы с поверхностей.
Результаты показали, что в двух образцах еды и двух смывах найдены бактерии группы кишечной палочки. Это значит, что на кухне нарушали технологию приготовления, персонал не соблюдал гигиену, а посуду мыли недостаточно хорошо.
Кроме того, проверяющие нашли и другие нарушения. В кафе не было необходимого разделения на цеха, не хватало оборудования. Некоторые сотрудники работали без медосмотров и прививок. Для мытья рук персонала даже не установили отдельные раковины.
В помещении не оказалось бактерицидных ламп для очистки воздуха. Уборку проводили плохо, в цехах было грязно. Продукты на кухне хранились без маркировки, а сырье завозили через тот же вход, где ходят посетители.