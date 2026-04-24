В Перми обсудили КРТ микрорайона Авиагородок

На рабочей группе с архитекторами обсудили мастер-планы комплексного развития двух ключевых территорий Индустриального района Перми. Речь идет о микрорайоне Авиагородок и участке по улице Чайковского, сообщила в соцсетях главный архитектор Пермского края Елена Ермолина.
При разработке проекта застройки «Авиагородка» девелоперы учитывают сложившуюся структуру и характер городской среды, включая зеленое окружение, сомасштабность человеку и историческую многослойность территории. В трех кварталах микрорайона планируют возвести 4 жилые группы от 3 до 10 этажей общей площадью 25,1 тыс. кв. м.
Фото: социальные сети главного архитектора Пермского края Елены Ермолиной.
Сквозное движение свяжет улицы Камышловскую, Чердынскую, Сусанина, Норильскую, Архитектора Свиязева и Карпинского и обеспечит доступ к новому зоопарку. Архитектурный облик будет сочетать отсылки к истории авиации и сдержанное переосмысление индустриального стиля.
Застройщик планирует расселить и снести ветхое жилье, сформировать участок под строительство школы, построить общественный центр, центр детского творчества и детскую стоматологию.
Улица Чайковского станет активной городской осью: здесь построят 5 жилых групп, коммерческие помещения на первых этажах, велоинфраструктуру и новые общественные пространства. Оба проекта доработают с учетом генплана Перми и водно-зеленого каркаса.