Акционеры Warner Bros. Discovery одобрили слияние компании с Paramount

Warner Bros. Discovery сообщила, что ее инвесторы проголосовали за объединение с Paramount, пишет The New York Times (NYT).
На собрании председатель совета директоров Warner Bros. Discovery Сэмюэль ДиПьяцца заявил, что акционеры «подавляющим большинством» проголосовали за сделку, хотя итоги еще будут официально подтверждены, передает NYT. Одобрение ожидалось с февраля, когда Netflix отказался от покупки части Warner Bros.
Голосование акционеров устранило одно из последних препятствий для сделки на $111 млрд, в результате которой глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон получит контроль над двумя крупными киностудиями и CNN.
Paramount рассчитывает закрыть сделку до конца года после одобрения регуляторов, включая Минюст США и международные органы. Однако голосование не ставит точку в спорах, отмечает газета. Сделка встретила сопротивление со стороны сотен режиссеров, продюсеров и актеров, которые опубликовали открытое письмо с призывом к генпрокурору Калифорнии Робу Бонте провести проверку. Paramount в ответ пообещала выпускать 30 фильмов в кинотеатрах ежегодно и поддерживать творческие инициативы.
Сделка между Warner Bros. и Paramount была согласована после того, как компания во главе с Эллисоном обошла Netflix в борьбе за данный актив.
Благодаря сделке произойдет объединение двух крупнейших американских медиаконгломератов и голливудских киностудий, отмечала The Guardian. WBD владеет студией Warner Bros., каналом CNN, франшизой DC Comics и рядом телеканалов, включая HBO. Paramount принадлежат студия Paramount Pictures и телевещательные компании CBS, Comedy Central и MTV.
