В Хабаровском крае электросетевую компанию обязали защитить редких птиц

В Хабаровском крае по иску природоохранного прокурора на электросетевую организацию возложена обязанность обеспечить защиту объектов животного мира при эксплуатации линий электропередачи, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Проверка Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры установила, что в Ульчском районе обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды птиц, занесённые в Красную книгу России и Хабаровского края. Среди них — белоплечий орлан, беркут, орлан-белохвост и другие виды, гнездящиеся на деревьях.
При этом ООО «Савэнерго» при эксплуатации воздушных линий электропередачи не оснастило опоры птицезащитными устройствами. По оценке надзорного ведомства, это создаёт реальную угрозу гибели редких птиц от поражения электрическим током.
Ульчский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал компанию оборудовать птицезащитными устройствами 10,5 км линий электропередачи и 142 опоры.
Решение суда пока не вступило в законную силу и находится на контроле природоохранной прокуратуры.