Минобороны РФ подтвердило активность ПВО в нескольких регионах. За ночь сбили 10 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской областями, Ростовской областью и аннексированным Крымом. Такие атаки происходят регулярно: например, в ночь на 23 апреля над Ростовской областью уничтожили 20 дронов в семи районах, включая Каменск, Чертково и Тарасовский. Каменск-Шахтинский часто фигурирует в отчетах — там сбивали БПЛА 31 марта, 30 января и 26 января, каждый раз без жертв на земле.