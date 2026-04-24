В Красноярске покажут документальный фильм о космонавте Кирилле Пескове

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 мая в Доме кино в Красноярске состоится презентация документального фильма «Кирилл в космосе. История космонавта из Назарово» режиссера Михаила Мерзликина.

Источник: НИА Красноярск

Картина посвящена первому космонавту из Красноярского края и его пути от небольшого сибирского города к полету на орбиту. В центре повествования — личная история героя и этапы его профессионального становления.

Проект реализован кинокомпанией «Ветер перемен» в рамках грантовой программы «Документальное кино Красноярья».

После показа запланирована творческая встреча с создателями фильма.

Вход свободный по предварительной регистрации. Ссылка доступна в социальных сетях «Енисей кино».

6+