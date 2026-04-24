Белая субстанция на деревьях напугала жителей финского города

В одном из муниципалитетов Хельсинки на деревьях заметили неизвестный белый материал, передает Iltalehti. Его происхождение установить не удалось.
Находку сделали вечером во время прогулки. Очевидцы сначала наблюдали объекты с расстояния около 500 метров, после чего обратили внимание на странные образования, свисающие с веток.
По их словам, определить природу вещества не получилось. Они не смогли понять, идет ли речь о ткани или пластике.
Издание не приводит объяснения произошедшему. Обстоятельства появления материала остаются неясными.
Ранее в Финляндии фиксировали другое необычное явление — свечение в небе над Лапландией. Его наблюдали в ряде городов, после чего в полиции допустили, что речь могла идти о ракете-носителе, запущенной с космодрома Плесецк.
