Сотни человек стали жертвами укусов клещей в Башкирии: большая часть — за минувшую неделю

719 жителей Башкирии пострадали от укусов клещей.

Источник: Комсомольская правда

С начала сезона в Башкирии к врачам обратились 719 человек после укусов клещей — причем только за последнюю неделю таких случаев насчитали 392. Об этом рассказал Роспотребнадзор республики.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число пострадавших немного снизилось: тогда за тот же срок за помощью обратились 814 человек. Почти каждый второй укушенный — ребенок: дети составляют около 40% от общего числа пострадавших.

В Башкирии клещи переносят два опасных заболевания — клещевой вирусный энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Оба имеют активные природные очаги на территории республики.

Если клещ все же укусил, нужно как можно скорее обратиться в травмпункт или поликлинику. Если такой возможности нет — удалить клеща самостоятельно, стараясь не оборвать хоботок. Снятого клеща стоит сдать на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии.

Даже если анализ сделать не удалось, нужно следить за самочувствием в течение двух недель. Температура или красные пятна на месте укуса — повод сразу обратиться к врачу.