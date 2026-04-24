В Прикамье на 2027−2028 годы субсидируют 18 авианаправлений

В перечень субсидируемых авиамаршрутов на плановый период 2027—2028 годов вошли 18 направлений. Пять из них — новые, которых не было в программе 2026 года: Владикавказ, Волгоград, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Тюмень. Однако Сухум, который субсидировали в этом году, в перечень не попал.