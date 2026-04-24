В Прикамье на 2027−2028 годы субсидируют 18 авианаправлений

Пять из них — новые, которых не было в программе 2026.

Список субсидируемых авианаправлений утвердили в Пермском крае, сообщает Business Class со ссылкой на краевой минтранс.

В перечень субсидируемых авиамаршрутов на плановый период 2027—2028 годов вошли 18 направлений. Пять из них — новые, которых не было в программе 2026 года: Владикавказ, Волгоград, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Тюмень. Однако Сухум, который субсидировали в этом году, в перечень не попал.

Остальные маршруты сохранили: Горно-Алтайск, Казань, Калининград, Когалым, Махачкала, Минеральные Воды, Минск, Нижневартовск, Новосибирск, Самара, Сургут, Усинск, Ярославль.

Для каждого направления указаны количество рейсов в год и максимальный размер субсидии. Для внутренних рейсов дотация варьируется от 46 тысяч рублей (Пермь — Казань) до 786 тысяч рублей (Пермь — Горно-Алтайск) за рейс в одну сторону. На международный маршрут Пермь — Минск субсидия составит 1 миллион рублей за парный рейс (туда и обратно).

Субсидии помогают авиакомпаниям устанавливать фиксированные тарифы ниже рыночных и поддерживать социально значимые перевозки.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что прямые рейсы из Перми в Минск возобновились. В летний сезон рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше