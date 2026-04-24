Шоу «Шоколадная фабрика» покажут в цирке хабаровчанам

— В нашей группе шесть белых бенгальских тигров. Мы используем экспериментальный метод, который собрали из разных сфер. Мы используем таргет-тренинг и бридж-сигнал. Бридж-сигнал — это свисток, который подкрепляет правильное действие животного. Таргет — это небольшой кружочек, который есть у меня на палочке, им я просто показываю маршрут, куда нужно идти, — рассказала дрессировщица бенгальских тигров Алиса Нестерова. — Мои подопечные касаются носиком кружочка, звучит свисток, и они получают лакомство. По такому принципу с хищниками мало кто работает. Просто мы взяли и именно этот подход решили применить для обучения трюкам. Для наших полосатых котиков выполнение некоторых трюков — это интересная и не самая простая задача, им приходится думать. Взаимодействие с животными основано на позитивной мотивации и стимулировании их интеллектуального развития. Тигры, появившиеся на свет в цирковой среде, живут в благоприятных условиях: имеют доступ к бассейну, различным играм, два дня отдыха в неделю и систематические, но не продолжительные тренировки.