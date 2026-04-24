Шоу «Шоколадная фабрика» покажут в цирке хабаровчанам

В Хабаровском краевом цирке 25 апреля, в субботу, будет представлено новое масштабное шоу «Шоколадная фабрика». Программа состоит из классических, уже знакомых зрителям жанров, но включает элементы современных технологий.
Зрители увидят белых тигров, воздушную акробатику, искромётные клоунские номера и многое другое — всё то, за что люди любят цирк. Проходить действие будет на видеоманеже, который состоит из 736 экранов. Как утверждают организаторы предоставления, аналогов такой высокотехнологичной арене нет ни в одном другом городе России. Также частью технологичного шоу станут роботы: робот-ведущий и другие гуманоиды являются полноценными участниками номеров.
Представление выдержано в особой сладкой и пряной тематике. Артисты подготовили множество номеров, которые будут сопровождать эффектные костюмы и инновационный реквизит.
В спектакле выступают лауреаты престижных конкурсов. Екатерина Шустова, работающая на воздушных полотнах, неоднократно побеждала на международных фестивалях. Григорий Прилепо, дважды ставший чемпионом России по жонглированию диаболо, демонстрирует свои трюки в каждом показе. Аудиторию ожидают выступления с бенгальскими тиграми, обезьянами, королевскими пуделями, попугаями ара и какаду, а также номера канатоходца, воздушных гимнастов и метателя ножей.
После того, как хабаровским журналистам провели мини-показ, состоявший из сокращенной версии красочного представления, артисты шоу «Шоколадная фабрика» рассказали журналистам, что ключевая идея спектакля — интеграция традиционной цирковой программы с насыщенным видеоконтентом на высокотехнологичной площадке манежа.
— В нашей группе шесть белых бенгальских тигров. Мы используем экспериментальный метод, который собрали из разных сфер. Мы используем таргет-тренинг и бридж-сигнал. Бридж-сигнал — это свисток, который подкрепляет правильное действие животного. Таргет — это небольшой кружочек, который есть у меня на палочке, им я просто показываю маршрут, куда нужно идти, — рассказала дрессировщица бенгальских тигров Алиса Нестерова. — Мои подопечные касаются носиком кружочка, звучит свисток, и они получают лакомство. По такому принципу с хищниками мало кто работает. Просто мы взяли и именно этот подход решили применить для обучения трюкам. Для наших полосатых котиков выполнение некоторых трюков — это интересная и не самая простая задача, им приходится думать. Взаимодействие с животными основано на позитивной мотивации и стимулировании их интеллектуального развития. Тигры, появившиеся на свет в цирковой среде, живут в благоприятных условиях: имеют доступ к бассейну, различным играм, два дня отдыха в неделю и систематические, но не продолжительные тренировки.
Как признаются организаторы проекта, создание шоу заняло два года. В работе участвовали известные режиссеры и композиторы, написавшие оригинальную музыку для представления. Продюсерский центр «АЗЪ-АРТ» совместно с Росгосцирком тщательно проработали все компоненты — от оборудования до одежды артистов, чтобы итоговое представление было гармоничным и завершенным.
— Наша фабрика изготовляет удовольствие и веселье. Представьте чувства, которые вы переживали, разворачивая самую желанную шоколадку — именно такие ощущения дает наш спектакль. Он обязательно впечатлит юных зрителей, а для взрослых станет возвратом в беззаботные годы, — пояснил клоун шоу «Шоколадная фабрика» Андрей Аверюшкин.
«Шоколадная фабрика» планирует стать значимым культурным мероприятием Хабаровского края. Выступления будут идти до 31 мая 2026 года. Возрастное ограничение — 0+.
