В деле экс-главы Назарово Владимира Саара вскрылся новый эпизод взятки

В Красноярске продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Назарово. Следователи установили новый эпизод получения взятки от местного предпринимателя, информирует пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, в августе-сентябре 2022 года 38-летний предприниматель передал чиновнику 1 млн руб. Взятка была дана за общее покровительство бизнесу на территории города.
За деньги экс-глава вмешался в исполнение муниципального контракта по ремонту дорог. Он дал указание подрядчику заключить договор субподряда с фирмой взяткодателя на сумму 4,5 млн руб.
Предприниматель задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения. Бывший глава Назарово уже находится под домашним арестом. По адресам проживания и работы подозреваемого прошли обыски. Следствие продолжает работу по установлению всех деталей преступления.
Напомним, ранее появилась информация, что Владимир Саар договорился с ООО «ПромСтрой» о получении 3,5 млн руб. за покровительство. За эти деньги он предоставлял компании преимущества при заключении и исполнении муниципальных контрактов на дорожные работы.
В результате, благодаря вмешательству чиновника, «ПромСтрой» смог одержать победу в конкурсной процедуре и заключить контракт на 100 млн руб.