В Ростовской области спрос на антидепрессанты в 1 квартале 2026 года вырос на 13%

Тренд на Дону перекликается с общероссийским. В 2025 году россияне скупили 22,3 млн упаковок антидепрессантов на 20,5 млрд руб. — на 24% больше в натуральном выражении и на 36% в денежном, чем в 2024-м. Это максимальная динамика с 2022 года, когда продажи подскочили на 42% в упаковках и 66% в рублях. С 2019-го объем вырос вчетверо: тогда россияне купили 8,4 млн упаковок на 4,7 млрд руб. Ростовская область входит в число лидеров: в 2025-м жители региона потратили 420,7 млн руб. на 476,7 тыс. упаковок — вдвое больше, чем 107,7 млн руб. на 234,9 тыс. в 2021-м. По другим оценкам, дончане приобрели 804 тыс. упаковок на 643 млн руб., что ставит область на пятое место в стране с 194 упаковками на тысячу жителей.