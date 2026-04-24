В Красноярске закрылись все магазины дешевой одежды Modis

В Красноярске прекратили работу оба магазина сети Modis. Точки находились в ТЦ «Зеленый» и в торговом центре «На Свободном».
Причина закрытия — банкротство управляющей компании «Одежда 3000». Заявление о собственной неплатежеспособности юридическое лицо подало в Арбитражный суд Москвы в марте.
О финансовых проблемах сети стало известно еще в конце 2025 года, отмечает «Коммерсантъ». В феврале 2026 года АО «Одежда 3000» официально уведомило о неплатежеспособности, указав своим кредитором китайского импортера Shanghai Newidea International Trade. Ранее компания проиграла два разбирательства и должна была выплатить 44 млн юаней (около 569 млн рублей).
Как пишет РБК, основатель Modis — предприниматель Игорь Сосин, бывший совладелец OBI и создатель сети «Старик Хоттабыч» — скончался в декабре 2020 года. После его смерти, по мнению экспертов, бренд потерял стратегию развития и начал испытывать операционные проблемы.
Кроме того, в 2025 году с рынка ушли 28 брендов одежды и обуви, 23 из которых — российские. Покупатели стали экономить и реже приобретать товары не первой необходимости.
Фото на главной: Роспотребнадзор Красноярск.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.