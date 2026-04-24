На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла X2,5: ученые оценили риски для Земли

Вспышка, произошедшая в 04:07 по московскому времени, сопровождалась крупным выбросом плазмы. Однако, по словам ученых, центр взрыва сильно смещен к краю Солнца, а плазма уходит в сторону. Поэтому есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли. Фронтальные удары исключены, возможно лишь касание планеты краем плазменного облака.