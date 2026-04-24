На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла X2,5: ученые оценили риски для Земли

На Солнце зафиксировали мощную вспышку высшего балла — X2,5. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, она стала сильнейшей почти за 2,5 месяца. Предыдущая вспышка уровня X4,2 наблюдалась 4 февраля и входила в исключительно мощную серию солнечных событий, самую сильную в XXI веке.
Вспышка, произошедшая в 04:07 по московскому времени, сопровождалась крупным выбросом плазмы. Однако, по словам ученых, центр взрыва сильно смещен к краю Солнца, а плазма уходит в сторону. Поэтому есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли. Фронтальные удары исключены, возможно лишь касание планеты краем плазменного облака.
В настоящий момент признаков спада активности ученые не наблюдают и не исключают новых крупных вспышек в течение дня.
Как писал KP.RU, ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев спрогнозировал полное прекращение магнитных бурь на Солнце в 2028—2031 годы.