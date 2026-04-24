Конкурс «Педагогический звездопад» выявил лучших учителей Хабаровска

Абсолютным победителем стал Никита Белых из ДДТ «Маленький принц».

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске назвали имена победителей традиционного конкурса профессионального мастерства «Педагогический звездопад». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это главное событие года для учителей, воспитателей, наставников и всех, кто ежедневно учит, вдохновляет и ведет за собой.

Конкурс имеет глубокие корни: его история началась еще в 1993 года, и каждый новый сезон пишет новую главу в летописи хабаровского образования. За кулисами подведения итогов осталась нешуточная конкурентная борьба. Организаторы получили 108 заявок, в семи номинациях в очном туре соревновался 81 педагог. После отбора до финала дошел 21 лауреат.

Церемония награждения состоялась 23 апреля в Городском дворце культуры.

Победителями в номинациях и дипломантами I степени стали:

— «Лучший учитель года» — Анна Полищук, учитель русского языка и литературы (СОШ № 32).

— «Лучший педагог-наставник года» — Анастасия Самарина, педагог дополнительного образования Центра «Народные ремёсла».

— «Лучший воспитатель года» — Елена Черняева, воспитатель детского сада № 17.

— «Самый “классный” классный» — Ирена Жукова, учитель английского языка (СОШ № 77).

— «Сердце отдаю детям» — Павел Белых, педагог дополнительного образования Дворца детского творчества «Маленький принц».

— «Лучший молодой педагог года» — Полина Крикунова, воспитатель детского сада № 38.

— «Лучший советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» — Анастасия Соколова, советник директора по воспитанию (СОШ № 72).

До последнего мгновения имя абсолютного победителя держалось в строжайшем секрете. В итоге героем дня стал Павел Белых. Он доказал, что умение находить подход к детям и творчески развивать их — талант, достойный высшего признания.

Павел Белых ведет внеурочную деятельность в центре «Маленький принц». В его активе — деятельность патриотической направленности, музейного дела. Он воспитывает в детях любовь к большой и малой Родине, учит знать и понимать ее историю. Его общий стаж — 17 лет, из них педагогический — 7 лет.

— Отрадно, что с каждый годом мы видим рост профессионализма у участников конкурса. Молодые педагоги не боятся заявлять о себе и подхватывать новые веяния в образовании. Всего 2 года существует должность «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», а у нас уже есть победители в этой номинации. Также в номинации «Лучший молодой педагог» у нас заявляются учителя, у которых стаж работы порой всего год или два. Это говорит о том, что учителя и воспитатели видят в своей работе потенциал для самореализации и признания, — подвела итоги руководитель управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова.