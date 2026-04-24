Конкурс «Педагогический звездопад» выявил лучших учителей Хабаровска

— Отрадно, что с каждый годом мы видим рост профессионализма у участников конкурса. Молодые педагоги не боятся заявлять о себе и подхватывать новые веяния в образовании. Всего 2 года существует должность «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», а у нас уже есть победители в этой номинации. Также в номинации «Лучший молодой педагог» у нас заявляются учителя, у которых стаж работы порой всего год или два. Это говорит о том, что учителя и воспитатели видят в своей работе потенциал для самореализации и признания, — подвела итоги руководитель управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова.