В Красноярске пройдет Всероссийский свадебный фестиваль с массовой регистрацией браков

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» в Красноярске состоится III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».
В День семьи, любви и верности пары со всей страны смогут зарегистрировать брак в торжественной обстановке. Тема фестиваля в Год единства народов России — «Едины в любви». Молодоженам предлагают включить в образы элементы национальных костюмов.
В программе — единовременная церемония бракосочетания, передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России», лекции, мастер-классы и гастрономические шоу.
Заявки на участие принимаются с 21 апреля на сайте Национального центра «Россия».