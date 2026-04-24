«Пытался соскочить»: Филипп Киркоров рассказал о браке с Аллой Пугачевой

Народный артист РФ Филипп Киркоров признался, что в свое время пытался избежать свадьбы с певицей Аллой Пугачевой, однако бракосочетание все-таки состоялось в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал во время визита в город, где представил новое шоу в БКЗ «Октябрьский».

По его словам, изначально они с Пугачевой не планировали жениться, но на этом настояла руководитель БКЗ Эмма Лавринович. Киркоров отметил, что пытался отказаться, однако регистрация все же состоялась.

— Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет. Но (тогдашний мэр Санкт-Петербурга — прим. «ВМ») Анатолий Собчак организовал приезд паспорта на следующий день, и уже на Английской набережной в ЗАГСе № 1 все и случилось с легкой руки Эммы Васильевны. Но что-то как-то не сложилось все остальное, — поделился Киркоров.

Певец вспомнил, что период отношений с Пугачевой был для него счастливым. Он отметил, что вместе они много путешествовали, работали и пережили важные моменты, которые оставили воспоминания, передает StarHit.

15 апреля Киркоров нежно обратился к своей экс-супруге Алле Пугачевой в ее 77-летие.