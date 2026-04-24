На Солнце произошла вспышка высшего балла

Уточняется, что произошедшая вспышка сопровождалась значительным выбросом плазмы, который хорошо виден на снимках, полученных с космических телескопов. В то же время центр взрыва значительно смещен к краю Солнца (угол до направления на Землю превышает 60 градусов по Цельсию), и отчетливо видно, что плазма движется вбок, поэтому существует высокая вероятность того, что это событие окажется нейтральным для Земли. Более точный вывод можно будет сделать в течение дня на основе результатов математического моделирования, заметили в лаборатории. «В любом случае, фронтальные удары в такой ситуации исключены, и возможно только касание планеты краем плазменного облака», — говорится в сообщении.