На Солнце произошла вспышка высшего балла

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Вспышка высшего балла X2.5 зарегистрирована в пятницу рано утром на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН).
«На Солнце в 04:07 по Москве произошла вспышка балла X2.5. Событие является самым сильным почти за 2,5 месяца», — говорится в сообщении.
Уточняется, что произошедшая вспышка сопровождалась значительным выбросом плазмы, который хорошо виден на снимках, полученных с космических телескопов. В то же время центр взрыва значительно смещен к краю Солнца (угол до направления на Землю превышает 60 градусов по Цельсию), и отчетливо видно, что плазма движется вбок, поэтому существует высокая вероятность того, что это событие окажется нейтральным для Земли. Более точный вывод можно будет сделать в течение дня на основе результатов математического моделирования, заметили в лаборатории. «В любом случае, фронтальные удары в такой ситуации исключены, и возможно только касание планеты краем плазменного облака», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пока признаков снижения активности не наблюдается. Однако в течение дня могут произойти новые крупные события.
Ранее сообщалось о более крупной вспышке, уровня X4.2, которая была зарегистрирована 4 февраля на фоне происходившей в те дни «исключительно мощной серии солнечных событий», ставшей в итоге самой сильной в текущем столетии.