Из Красноярска открылся новый авиарейс в один из самых крупных городов Китая

«Новый маршрут открывает для пассажиров аэропорта Красноярска возможность добираться до Шанхая напрямую, без дополнительных стыковок и промежуточных пунктов. Новый формат маршрута существенно экономит время в пути, упрощает багажную логистику и делает направление максимально удобным как для деловых, так и для туристических поездок. Время вылета из Красноярска в Шанхай в среду в 19:00, в пятницу — в 18:55 местного времени, время прибытия в аэропорт назначения — в 01:00 по местному времени», — уточнили в красноярском аэропорту.