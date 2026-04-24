Из Красноярска открылся новый авиарейс в один из самых крупных городов Китая

Из аэропорта Красноярск теперь можно напрямую улететь в Шанхай.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что полеты в один из самых крупных городов Китая будет выполнять авиакомпания «Россия» с 3 июня 2026 года два раза в неделю — по средам и пятницам. Билеты на новое направление уже в продаже.
«Новый маршрут открывает для пассажиров аэропорта Красноярска возможность добираться до Шанхая напрямую, без дополнительных стыковок и промежуточных пунктов. Новый формат маршрута существенно экономит время в пути, упрощает багажную логистику и делает направление максимально удобным как для деловых, так и для туристических поездок. Время вылета из Красноярска в Шанхай в среду в 19:00, в пятницу — в 18:55 местного времени, время прибытия в аэропорт назначения — в 01:00 по местному времени», — уточнили в красноярском аэропорту.
В пресс-службе аэропорта также добавили, что сейчас красноярским авиапассажирам доступны прямые рейсы в Пекин, Харбин, Санью и Маньчжурию. По итогам прошлого года, пассажиропоток по китайским направлениям вырос на 60%. Это подтверждает устойчивый интерес к международным перевозкам и растущую востребованность маршрутов между Красноярском и городами КНР. По итогам первого квартала 2026 года, пассажиропоток китайских направлений вырос почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и эта цифра продолжает расти.
Летом текущего года аэропорт Красноярск планирует представить еще одно направление в Китай, которое станет логичным продолжением развития международной маршрутной сети, отметили в пресс-службе.
