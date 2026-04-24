В Красноярске стартовали речные прогулки

«ВодоходЪ» запускает навигацию с 1 мая. К покупке уже доступны часовые прогулки до Дивногорска (цена 1900 рублей в одну сторону), прогулочный круговой маршрут в черте города (2000 рублей) и музыкальные рейсы (3300 рублей). Для детей, пенсионеров и других льготников есть скидки.