В Красноярске стартовали речные прогулки

В Красноярске стартовал сезон речных прогулок.
У причалов на Енисее уже появились теплоход «ТоварищЪ» и два судна компании «ВодоходЪ».
«ТоварищЪ» уже выполняет прогулочные рейсы. Теплоход готов возить туристов ежедневно со среды по воскресенье с 13:00 до 22:30. Стоимость 1,5-часовой прогулки — 1500−1800 рублей с человека.
«ВодоходЪ» запускает навигацию с 1 мая. К покупке уже доступны часовые прогулки до Дивногорска (цена 1900 рублей в одну сторону), прогулочный круговой маршрут в черте города (2000 рублей) и музыкальные рейсы (3300 рублей). Для детей, пенсионеров и других льготников есть скидки.