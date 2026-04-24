«Страшная трагедия»: жена Алексея Пиманова Ольга Погодина — впервые о его смерти

Актриса Ольга Погодина тяжело переживает смерть супруга телеведущего Алексея Пиманова. По ее словам, произошедшее стало для нее большой трагедией. Причиной смерти Пиманова стал инфаркт.
— Для меня это самая страшная трагедия, — цитирует ее «КП».
Ранее сын скончавшегося телеведущего Алексея Пиманова Денис рассказал, что буквально за день до этого разговаривал с ним по видеосвязи. Он уточнил, что дата похорон телеведущего пока неизвестна.
О смерти Алексея Пиманова стало известно 23 апреля — согласно информации Первого канала, у него «не выдержало сердце». Журналист приобрел известность благодаря тому, что на протяжении 25 лет вел программу «Человек и закон», а также писал сценарии к фильмам, снимал их и руководил крупным медиахолдингом «Красная звезда».
Сам медиахолдинг выразил соболезнования в связи со смертью журналиста.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам и близким Алексея Пиманова.