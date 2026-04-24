20 возгораний ликвидировала служба МЧС в Хабаровском крае

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю представило оперативную сводку за минувшие сутки. Чрезвычайных ситуаций на территории региона не произошло, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пожарные подразделения отреагировали на 20 техногенных возгораний, 4 из которых пришлись на жилые помещения. Случаев возгорания сухой растительности не зафиксировано.
Несколько крупных пожаров были ликвидированы в разных населённых пунктах края. В Хабаровске на улице Камской загорелся одноэтажный нежилой деревянный дом. Огонь охватил крышу и часть комнат, общая площадь составила 70 кв. м. Возгорание ликвидировали за 40 минут, никто не пострадал.
В селе Виноградовка Хабаровского района пожар возник в деревянной бане на частной территории. Площадь возгорания составила 20 кв. м, его ликвидировали за 37 минут. Пострадавших нет. Дознаватели МЧС России выясняют причины инцидента.
Ночью на улице Уральской в Хабаровске произошло возгорание в одноэтажном деревянном доме: пострадали две комнаты и крыша, огнём также уничтожен пристроенный сарай. Площадь пожара достигла 60 кв. м, на его ликвидацию потребовалось 3 часа. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются.
На территории 12 муниципальных образований края действует особый противопожарный режим. В их число входят городские округа Хабаровск и Комсомольск на Амуре, а также Бикинский, Вяземский, Ванинский, Советско Гаванский, Солнечный муниципальные округа и Амурский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы.
Спасательные подразделения 4 раза выезжали для ликвидации последствий ДТП и 1 раз — для проведения аварийно спасательных работ.
