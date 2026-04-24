Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 возгораний ликвидировала служба МЧС в Хабаровском крае

Пожарные подразделения отреагировали на 20 техногенных возгораний.

Источник: Комсомольская правда

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю представило оперативную сводку за минувшие сутки. Чрезвычайных ситуаций на территории региона не произошло, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Пожарные подразделения отреагировали на 20 техногенных возгораний, 4 из которых пришлись на жилые помещения. Случаев возгорания сухой растительности не зафиксировано.

Несколько крупных пожаров были ликвидированы в разных населённых пунктах края. В Хабаровске на улице Камской загорелся одноэтажный нежилой деревянный дом. Огонь охватил крышу и часть комнат, общая площадь составила 70 кв. м. Возгорание ликвидировали за 40 минут, никто не пострадал.

В селе Виноградовка Хабаровского района пожар возник в деревянной бане на частной территории. Площадь возгорания составила 20 кв. м, его ликвидировали за 37 минут. Пострадавших нет. Дознаватели МЧС России выясняют причины инцидента.

Ночью на улице Уральской в Хабаровске произошло возгорание в одноэтажном деревянном доме: пострадали две комнаты и крыша, огнём также уничтожен пристроенный сарай. Площадь пожара достигла 60 кв. м, на его ликвидацию потребовалось 3 часа. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются.

На территории 12 муниципальных образований края действует особый противопожарный режим. В их число входят городские округа Хабаровск и Комсомольск на Амуре, а также Бикинский, Вяземский, Ванинский, Советско Гаванский, Солнечный муниципальные округа и Амурский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы.

Спасательные подразделения 4 раза выезжали для ликвидации последствий ДТП и 1 раз — для проведения аварийно спасательных работ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru