20 возгораний ликвидировала служба МЧС в Хабаровском крае

Ночью на улице Уральской в Хабаровске произошло возгорание в одноэтажном деревянном доме: пострадали две комнаты и крыша, огнём также уничтожен пристроенный сарай. Площадь пожара достигла 60 кв. м, на его ликвидацию потребовалось 3 часа. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются.