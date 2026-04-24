Выжил один. Рухнувший Ли-2 из Иркутска похоронил под обломками 28 человек

Авиакатастрофа 24 апреля 1948 года под Бодайбо в Иркутской области сейчас почти забыта. Почти 80 лет прошло с тех пор, как в тайге упал транспортно-пассажирский Ли-2 из Иркутска, похоронив под обломками 28 человек (один чудом выжил).
О том, как произошло это ЧП, рассказывает сайт irk.aif.ru.
Сегодня условия, при которых произошла трагедия, могут казаться непредставимыми — спирт в буфете, самовольное изменение маршрута, полёт в снежной болтанке.
Обычный полёт.
Ночью в гостинице члены экипажа вместе с работниками аэропорта устроили застолье с выпивкой. Это факт установленный (после катастрофы были разбирательства), но удивительный только для нашего времени.
Вылет хотели назначить на ноль часов по Москве (пять утра местного времени), но в это время погода всё ещё не позволяла лететь, поэтому экипаж не стали будить. В 11 утра лётчики пришли в аэропорт и начали готовиться к полёту.
Главное было — сориентироваться по погоде, она оставалась проблемой. С 11.30 утра до двух дня по маршруту от Киренска до Бодайбо ожидалась сплошная облачность высотой от 600 до 1000 метров, небольшой снег, видимость от четырёх до десяти километров, в облаках было обещано обледенение. В прогнозе не было подробностей о том, какая именно облачность и как она меняется по высоте. В самом Бодайбо прогнозировали почти сплошную облачность высотой 1000−1500 метров, видимость 10 километров и северо-западный ветер 5−7 метров в секунду с порывами до 9−12 метров в секунду.
Но разрешённый минимум для этой трассы был другим: облачность не ниже 1500 метров и только визуальный полёт. Тем не менее начальник аэропорта Киренска дал командиру разрешение на вылет и подписал сводку погоды, указав высоту полёта 1800 метров, то есть прямо в облаках. При этом никто не проверил, как экипаж подготовился к полёту с точки зрения навигации. Второй пилот вместо предполётной подготовки отправился в буфет, выпил спирта и во время полёта был в лёгкой степени алкогольного опьянения.
Погода против.
Когда самолёт уже вырулил на старт, пришёл новый прогноз: в Бодайбо погода ухудшается — по фактическим данным облачность составляла пять-шесть баллов, но высотой уже 600−1000 метров. Тут же из Бодайбо уточнили, что облачность оценивается на десять баллов из десяти возможных, и ухудшение связано с проходящими снежными зарядами. Диспетчер немедленно запретил вылет по командной радиостанции и приказал возвращаться на стоянку. Экипаж послушался и зарулил обратно.
Увы, но прошёл ещё час, и из Бодайбо передали свежий прогноз: погода немного улучшается, они согласны принимать самолёт. Тогда начальник аэропорта Киренск приказал снова готовиться к вылету и либо выписать новый бланк погоды, либо продлить старый. Дежурный синоптик в старом бланке исправила высоту облачности в Бодайбо с 1000—1500 метров на 1000−600 метров, то есть в худшую сторону, и продлила срок действия. Несмотря на это ухудшение, начальник аэропорта велел выпускать самолёт, оставив прежнюю высоту полёта 1800 метров, но письменного разрешения не дал.
Упали в тайге.
В 13.15 местного времени самолёт вылетел из Киренска. На борту находилось 25 пассажиров, из них 6 детей, а также более тонны груза. И тут экипаж решает сократить маршрут и берёт курс прямо на Бодайбо, вместо того чтобы лететь через Витим, как было положено по правилам. В 13. 22 с борта передали: «Иду на высоте две тысячи четыреста метров, всё в порядке».
В 14.05 экипаж получил от Киренского радиопеленгатора прямой пеленг 91 градус и сообщил: «Следите за мной, в обледенении немного потряхивает правый мотор». В 14.33 в Бодайбо лётчики передали тревожное сообщение: «Идём в снегопаде, в облаках, трясёт мотор, следите за нами». После этого связь прервалась, и в Бодайбо самолёт так и не прибыл.
Что выяснило расследование? После взлёта экипаж поднялся на высоту 2400 метров, сначала шёл над облаками, а потом вошёл в них. В районе посёлка Мама лётчики, найдя просвет, снизились и продолжили лететь вдоль реки Витим на высоте всего 100 метров — это было ниже окружающих гор. Временами самолёт попадал в снежные заряды, где видимость становилась крайне плохой. Полет проходил в очень сильной и всё нарастающей болтанке, из-за которой самолет кренило до 50−60 градусов.
По словам единственного пассажира, который выжил, остальные его попутчики потеряли сознание и беспорядочно лежали по салону; сам он пришёл в себя перед падением. Когда самолёт проходил вдоль ущелья недалеко от посёлка Мамакан (это в 15 километрах западнее Бодайбо), он на высоте 50−100 метров попал в снежный заряд. Из-за сильных турбулентных потоков воздуха, усиленных ветром, вырывавшимся из ущелья, плоскости самолёта деформировались — на обеих крыльях потом нашли гофры, которые появляются при перегрузках в воздухе. Самолёт потерял управление, и с левым креном в 14.40 дня 24 апреля врезался в лёд реки Витим.