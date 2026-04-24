Священник Конюхов объяснил, почему храм Антипы в Москве так популярен у молодёжи

24 апреля православные верующие вспоминают святого Антипу Пергамского, ученика апостола Иоанна Богослова. Его жизнь была полна испытаний, а мученическая смерть стала символом верности христианской вере. Этот день в народном календаре известен как Водогон или Поводок, что связано с весенним половодьем, когда реки разливаются и выходят из берегов.
Святой Антипа Пергамский: жизнь и мученичество.
Как рассказал 360.ru священник и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов, Антипа был епископом древнего города Пергам, расположенного на территории современной Турции. Он жил в I веке нашей эры и, согласно преданию, был учеником апостола Иоанна Богослова. Иоанн Богослов, один из ближайших учеников Иисуса Христа, известен как автор Евангелия от Иоанна и Апокалипсиса. Если Антипа и не слышал проповеди Спасителя, то он, несомненно, жил в одно время с ним и разделял его веру.
Пергам был важным культурным и научным центром того времени. Однако его жители с опаской воспринимали новую веру, ведь распространение христианства приравнивалось к мятежу против языческих богов. Антипа стал одной из первых жертв гонений. После ареста его пытались заставить отречься от Христа, но он остался верен своим убеждениям. В храме Артемиды, где он был публично казнён, его подвергли страшным мукам — сожгли в раскалённом медном быке, символизируя торжество язычества над христианством.
Храм Антипы на Колымажном дворе в Москве.
В Москве есть церковь, посвящённая священномученику Антипе. Она находится на Колымажном дворе и пользуется особой популярностью у молодёжи. Храм уникален не только своим архитектурным стилем, но и атмосферой, созданной настоятелями. Дмитрий Рощин и Андрей Щенников, которые ранее были актёрами, привнесли в церковь творческую энергию.
Поскольку церковь Антипы располагается рядом с Третьяковской галереей, она стала местом притяжения для творческих личностей и знаменитостей. Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева, мать предыдущего настоятеля Дмитрия Рощина, нередко посещала этот храм. в 2021 году она приняла монашеский постриг и стала известна под именем Василисы.
«Там есть свое очень классное кафе — я сам там был несколько раз. В нём царит дружелюбная атмосфера, и очень все красиво сделано: к нему даже можно применить слово “модное” — настолько всё эстетично. Там есть свой мерч, всякие толстовки. А ещё в кафе проходят встречи с очень интересными людьми, в том числе со знаменитостями», — рассказал Николай Конюхов.
Антипа Водогон: народные традиции и приметы.
День памяти святого Антипы всегда приходился на весну, когда снег начинал таять и реки разливались. В народе этот праздник получил название Антипа Водогон или Поводок. Люди связывали его с природными явлениями и создавали вокруг него свои традиции и суеверия.
Одним из важных ритуалов было покаяние и молитва. Люди верили, что искреннее обращение к Антипе поможет воде разлиться, что сулило богатый урожай. К святому обращались за исцелением от болезней, особенно от проблем со слухом, зрением и зубами.
Если у человека болел зуб, он клал на него серебряную монету, а затем делал в ней отверстие и вешал на икону Антипы. Считалось, что после этого зубная боль отступит. Люди также ходили к знахарям, которые обращались за помощью к святому.
Еще один интересный ритуал был связан с отпуском негатива. Люди выходили к разлившейся реке и проговаривали все свои обиды и дурные мысли, веря, что вода унесет их прочь.
Что можно и нельзя делать на Антипу Водогона.
В этот день существовали определённые запреты и традиции. Например, нельзя было работать на земле, так как это могло привести к гибели урожая. Также запрещалось мыть окна, чтобы не впустить в дом нечистую силу.
Девушки гадали на будущее, бросая в воду вербу. Если она плыла по реке, это предвещало скорую свадьбу, а если тонула — беду. Хозяйки старались вымыть дома, особенно полы, без окон, чтобы очистить пространство после зимы.