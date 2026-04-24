В Хабаровск не пустили более 7 тысяч заражённых цветов из Китая

В партии гвоздик, хризантем и гардений нашли карантинных вредителей.

В Хабаровском крае запрещён ввоз более 7,3 тысячи кустовых гвоздик, хризантем, гардений и канадского золотарника из Китая из-за выявления карантинных для ЕАЭС объектов, — сообщает Россельхознадзор.

Досмотр партии общим объёмом 68 тысяч цветов был проведён на складе временного хранения в Хабаровске. Образцы направили в Хабаровский филиал подведомственного Россельхознадзору учреждения для лабораторного анализа.

По результатам исследований в части продукции выявлен западный цветочный трипс: в 4 тысячах гвоздик, 1,5 тысячи хризантем, 1,4 тысячи гардений и 400 срезах канадского золотарника.

Кроме того, в гвоздиках обнаружен гавайский трипс, а в хризантемах — белая ржавчина хризантем, также относящиеся к карантинным объектам.

Ввоз заражённой продукции запрещён. По решению собственника партии — предприятия из Хабаровска — поражённая часть цветов будет уничтожена под контролем инспекторов Россельхознадзора.