Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области сбили 4 БПЛА ночью 24 апреля

Повреждений и пострадавших в результате отражения атаки нет.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 24 апреля в одном из районов Воронежской области силы ПВО подавили и сбили четыре беспилотных летательных объекта. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор Александр Гусев.

При отражении вражеской атаки обошлось без пострадавших и повреждений на земле.

Напомним, 23 апреля вечером в двух муниципалитетах Воронежской области завыли сирены в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников: в Россошанском районе — в 20:21, в Богучарском районе — в 21:07.

Источник: Комсомольская правда

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше