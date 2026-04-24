В Воронежской области сбили 4 БПЛА ночью 24 апреля

В ночь на 24 апреля в одном из районов Воронежской области силы ПВО подавили и сбили четыре беспилотных летательных объекта. Об этом утром в пятницу сообщил губернатор Александр Гусев.
При отражении вражеской атаки обошлось без пострадавших и повреждений на земле.
Напомним, 23 апреля вечером в двух муниципалитетах Воронежской области завыли сирены в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников: в Россошанском районе — в 20:21, в Богучарском районе — в 21:07.
