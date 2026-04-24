В Краснодаре отказались от массовых мероприятий на 1 и 9 мая

В Краснодаре в текущем году не планируется проведение крупных массовых мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда, а также к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее решение принято городскими властями, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Источник: Коммерсантъ

При этом в городе намерены сохранить праздничную атмосферу и обеспечить проведение памятных и торжественных мероприятий в более локальном формате. Как отметил глава Краснодара Евгений Наумов, особое внимание будет уделено адресной работе с ветеранами и организации мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти.

Основной акцент сделан на событиях, которые пройдут в образовательных и культурных учреждениях. В школах и домах культуры запланированы торжественные линейки, тематические уроки мужества и патриотические акции. Среди них — инициативы «Окна Победы», «Письма Победы» и «Рисуем Победу», направленные на вовлечение молодежи и жителей города в памятные мероприятия.

Кроме того, в Краснодаре организуют автопробеги, выставки и кинопоказы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате, что позволит жителям принять участие дистанционно.

Отдельное внимание уделено проведению тематических фестивалей. В частности, 7 мая на площадке «Краснодар — Дом молодежи» состоится патриотическое мероприятие с концертной программой и мастер-классами, в том числе по плетению маскировочных сетей. В День Победы перед Выставочным залом Боевой Славы планируется развернуть масштабное «Знамя Героев».