Кто будет судить матч «Ротор» — «Волга»: роли судейской бригады

Главным судьёй матча назначен Михаил Плиско из Санкт‑Петербурга. Он будет принимать окончательные решения по всем спорным моментам, контролировать соблюдение правил всеми участниками игры, следить за хронометражем — учитывать основное и добавленное время. В обязанности Михаила Плиско также входит назначение штрафных ударов и пенальти, фиксация офсайдов с опорой на подсказки ассистентов, применение дисциплинарных санкций — показ жёлтых и красных карточек. Кроме того, главный судья остановит игру при травмах игроков или внештатных ситуациях, проверит экипировку футболистов перед выходом на поле и заполнит официальный протокол матча, зафиксировав все ключевые события.