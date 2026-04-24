В последние выходные апреля в Калининградской области ожидается похолодание и дожди. Температура воздуха опустится до +8°С. Такой прогноз на 25 и 26 апреля опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура воздуха днём в субботу составит +13°С. В воскресенье похолодает до +8°С. Ночью температура опустится до +1…+2°С.
Как отметили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области», в выходные в регионе прогнозируют усиление ветра. В воскресенье порывы могут достигать 19−21 метров в секунду. Кроме того, оба дня в регионе ожидаются дожди и облачная погода. В воскресенье возможны прояснения.
