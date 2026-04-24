Создано энергоэффективное биотопливо для бытовых котлов

ТОМСК, 24 апреля. /ТАСС/. Ученые в Томске разработали топливные гранулы из отходов деревообработки, картона и отработанных масел. Новое биотопливо оказалось на 7−8% эффективнее по теплоотдаче, устойчивее к влаге и экологичнее, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Ученые Томского политехнического университета подобрали оптимальный состав твердого пеллетированного топлива на основе отходов деревообрабатывающих и промышленных предприятий, а также отработанных масел. Пилотные испытания показали, что такие топливные составы на 7−8% эффективнее отдают тепло, устойчивы к влаге и экологичны. В будущем биотопливо можно будет использовать для отопления в бытовых котлах и на малых ТЭЦ», — сказано в сообщении.
В составе топливных гранул (пеллет) смешали твердые отходы — древесные опилки и картон, а также добавили жидкие горючие компоненты: отработанное моторное масло и рапсовое масло. Особое внимание ученые уделили плотности, твердости и ударопрочности, ведь при транспортировке композиционных пеллет важно сохранить целостность топлива.
Эксперименты показали, что добавление картона в состав пеллет повышает их твердость почти в два раза по сравнению с гранулами без добавок. У трехкомпонентных образцов (опилки, картон и масло) твердость оказалась выше на 31−71%, чем у обычных гранул. Лучший результат показало рапсовое масло: с ним твердость выросла на 16−104%. Масла в составе биогранул снизили влагопоглощение на 7−19% (предотвращая гниение), повысили теплотворную способность на 11−18% и ускорили воспламенение — время зажигания сократилось до 56%. Также добавление картона в пеллеты снижает выбросы оксидов азота и серы на 9−25% по сравнению с обычными древесными гранулами. При сжигании большинства составов концентрации вредных газов не превышают допустимых норм — но только если строго контролировать, сколько масла добавлено в смесь.
В дальнейшем ученые сконцентрируются на тщательном исследовании вредных выбросов, безопасной утилизации и переработке золы, а также проверят, как композиционные пеллеты ведут себя при длительном хранении в разных условиях. Исследования ученых поддержаны грантом Российского научного фонда. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Biomass and Bioenergy (Q1, IF: 5,8).