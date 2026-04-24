Создано энергоэффективное биотопливо для бытовых котлов

Эксперименты показали, что добавление картона в состав пеллет повышает их твердость почти в два раза по сравнению с гранулами без добавок. У трехкомпонентных образцов (опилки, картон и масло) твердость оказалась выше на 31−71%, чем у обычных гранул. Лучший результат показало рапсовое масло: с ним твердость выросла на 16−104%. Масла в составе биогранул снизили влагопоглощение на 7−19% (предотвращая гниение), повысили теплотворную способность на 11−18% и ускорили воспламенение — время зажигания сократилось до 56%. Также добавление картона в пеллеты снижает выбросы оксидов азота и серы на 9−25% по сравнению с обычными древесными гранулами. При сжигании большинства составов концентрации вредных газов не превышают допустимых норм — но только если строго контролировать, сколько масла добавлено в смесь.