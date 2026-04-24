«Балтика» в матче с «Ахматом» четвертый раз подряд сыграла вничью в РПЛ

В поединке 26-го тура РПЛ «Ахмат» дома разошелся миром с «Балтикой» — 1:1 (0:0). Четвертая подряд ничья в турнире позволила клубу из Калининграда набрать 36 очков и продолжить борьбу за бронзовые медали футбольного чемпионата России. А команда из столицы Чечни, у которой стало 32 балла, осталась на девятом месте.
Начинающийся параллельно с противостоянием в Грозном матч с золотым отливом в Москве между «Спартаком» и «Краснодаром», не спорим, привлек к себе громадное внимание. Но и на «Ахмат Арене» столицы Чечни рядовым точно не окажется. И сразу по нескольким причинам.
Что касается турнирных перспектив, то мечтающая о медалях «Балтика» (она делит со «Спартаком» — у обоих клубов по 45 очков — четвертое-пятое места) в случае виктории могла бы приблизиться к идущему третьим «Локомотиву» (49) на расстояние лишь в одно очко. В чем ей явно жаждал помочь перенесший операцию на желудочно-кишечном тракте главный тренер Андрей Талалаев, у которого как раз закончилась четырехматчевая дисквалификация, и он смог наконец-то руководить игрой от бровки поля.
К своим футболистам Андрей Викторович присоединился в Краснодаре, где калининградцы остались готовиться к поездке в Грозный, сыграв в воскресенье с «быками». Кстати, в его отсутствие три последние встречи подопечные свели вничью с одинаковым счетом 2:2. Но при этом удивили всех в столице Кубани в сражении с чемпионом невероятной физической готовностью.
«Ахмат», в свою очередь, резко сдал по сравнению с мощным весенним рестартом чемпионата: обезопасив себя от вылета, грозненцы не побеждали в первенстве уже больше месяца. Однако, учитывая хорошо известный неукротимый характер главного тренера Станислава Черчесова, можно предположить, что вряд ли он позволит команде также невыразительно провести остаток турнира. «Как мотивировать игроков, когда команда выполнила задачу на сезон?» — спросили у него журналисты на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (1:3). «Кто вам сказал, что команда выполнила задачу на сезон?» — удивился Станислав Саламович. То есть с мотивацией у футболистов «Ахмата» проблем сегодня не будет?
В дебюте хозяева это и показали: они разу установили контроль над мячом и стали пытаться прорваться в штрафную. Для чего выбрали левый фланг, где к Лечи Садулаеву на помощь постоянно приходили Эгаш Касинтура и Георгий Мелкадзе. Правда, правый защитник Мингиян Бевеев с партнерами выпады оппонента спокойно пресекали, а сами же выбрались на чужую половину лишь минут через десять, показав, что не собираются проводить время исключительно в обороне.
А отбив, пусть и эмоциональный, но совсем не приправленный острыми продолжениями натиск «Ахмата», балтийцы к середине тайма уже сами провели пару неплохих атак. Одну из них игрок центра обороны хозяев Усман Ндонг успел прервать подкатом в нескольких метрах от ворот, а после углового его коллега из стана гостей Натан Гассама попал из выгодной позиции головой в Вадима Ульянова.
А на 38-й минуте голкипер «Ахмата» блеснул потрясающей реакцией, достав из-под перекладины пущенный Ильей Петровым метров с десяти мяч. В свою очередь, через пару минут левый защитник грозненцев Мирослав Богосавац промчался по центру, сыграл в стенку с Садулаевым, однако в штрафной его успел на мгновение опередить вратарь Иван Кукушкин.
Хотя вторую половину активнее начали хозяева, гости с помощью высокого прессинга инициативу очень быстро перехватили и стали организовывать голевые моменты у ворот соперника. И если Ндонг успел выбить летевший в пустой угол мяч, а Николай Титков умудрился попасть в перекладину буквально с трех метров, то после прострела справа Ивана Беликова форвард Дерик Ласерда с линии вратарской не промахнулся — 1:0, 51-я минута. Это первый гол бразильского легионера «Балтики» в РПЛ.
Казалось, калининградцы сумеют удвоить свое преимущество, но на помощь «Ахмату» пришел угловой. Его слева подал Максим Самородов, а от головы центрального защитника гостей Кевина Андраде мяч влетел по дуге в сетку — 1:1, 60-я минута. Между прочим, это первый гол в истории, который грозненцы забили в ворота «Балтики» за их шесть матчей в Премьер-лиге между собой.
С данного эпизода игра пошла на встречных курсах, почти без середины поля: обе команды явно желали победить. При этом никто из футболистов в обороне оплошностей старался больше не совершать, и до голевых моментов дело до финального свистка практически не доходило. Таким образом, «Балтика» потеряла важные для себя очки в споре за бронзу, а «Ахмату» теперь будет крайне сложно подняться выше девятой позиции в РПЛ.