Более 30 тысяч красноярских школьников и студентов приняли участие в «Зарнице 2.0»

В Красноярске подвели итоги муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Участие в ней приняли более 30 тысяч школьников и студентов колледжей и техникумов. По итогам отборочных этапов в финальные соревнования вышли 2 324 человека — 230 команд в разных возрастных категориях, а также семь семейных команд, которые впервые присоединились к игре. Младшие участники соревновались в тактической игре «Лазертаг», команды средней и старшей возрастных категорий проходили военизированную эстафету. Студенты техникумов и колледжей также демонстрировали навыки строевой подготовки. В финале игры был установлен рекорд России — участники «Движения первых» организовали самый большой многонациональный хоровод. В нем приняли участие 656 человек из 27 национальностей. Мероприятие завершилось церемонией награждения победителей и призеров. Лучшие команды прошли в зональный этап, где будут бороться за право представить Красноярский край на всероссийском финале. Напомним, что 2026 год был объявлен Годом единства народов России. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.