В Нижнем Новгороде ввели новые правила тестирования пациентов на ВИЧ

Новые правила ввели в порядок медицинского освидетельствования на ВИЧ в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Теперь документ о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции пациенту должны выдать в течение 10 дней после обследования.
Вместе с тем был расширен перечень медицинских организаций для проведения теста на ВИЧ. Ранее такие услуги могли оказывать только государственные и муниципальные клиники, а теперь это могут делать все, кто имеет соответствующую лицензию.
Кроме того, ужесточились требования к медработникам, которые проводят до- и послетестовые консультирования пациентов: теперь такие медики должны пройти повышение квалификации не менее 72 часов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы стали чаще обращаться ко врачам из-за подозрительных родинок.