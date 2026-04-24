В Нижнем Новгороде ввели новые правила тестирования пациентов на ВИЧ

Изменились сроки выдачи документов с результатами обследования и требования к медперсоналу.

Источник: Нижегородская правда

Новые правила ввели в порядок медицинского освидетельствования на ВИЧ в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Теперь документ о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции пациенту должны выдать в течение 10 дней после обследования.

Вместе с тем был расширен перечень медицинских организаций для проведения теста на ВИЧ. Ранее такие услуги могли оказывать только государственные и муниципальные клиники, а теперь это могут делать все, кто имеет соответствующую лицензию.

Кроме того, ужесточились требования к медработникам, которые проводят до- и послетестовые консультирования пациентов: теперь такие медики должны пройти повышение квалификации не менее 72 часов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы стали чаще обращаться ко врачам из-за подозрительных родинок.