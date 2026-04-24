В Ростовской области ожидаются заморозки до −3 °C

Аналогичные температуры фиксировались в регионе в ночь на 24 апреля.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь и утром 25−26 апреля местами по Ростовской области прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −1 до −3 °C. Аналогичные температуры фиксировались в регионе в ночь на 24 апреля.

В ГУ МЧС России по области предупредили, что из-за перепадов температур возможны повреждения сельскохозяйственных культур и гибель цветущих почек ранних косточковых деревьев.

При возникновении чрезвычайных ситуаций спасатели рекомендуют обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.