В Ростовской области ожидаются заморозки до −3 °C

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь и утром 25−26 апреля местами по Ростовской области прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от −1 до −3 °C. Аналогичные температуры фиксировались в регионе в ночь на 24 апреля.